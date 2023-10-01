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Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG 2.HAFTA
Çetinkaya – Lefke: 0-1
Yeniboğaziçi – A.Yeşilova:    2 – 3
Cihangir – Göçmenköy:                   4 – 3
Doğan T.Birliği – Yenicam:    2 – 2  
ChinaB.G.Gücü – Mesarya : 3 – 0
M.Karşıyaka – K.Kaymaklı :           6 – 1
Y.Dumlupınar – Türk Ocağı:           3 – 1  
2 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü (Hakan Ünal)
 
BİRİNCİ LİG 2.HAFTA
D.C.Çanakkale –Mormenekşe: 1 – 2
Hamitköy – Esentepe:            0 – 0
Düzkaya – Gönyeli:                0 – 4
M.Değirmenlik – Lapta:                   1 – 5
Binatlı – Girne H.Evi             0 – 0
M.H.Yılmazköy – Yalova:     2 – 2
Geçitkale – BafÜ.Yurdu:                 2 – 1
Ozanköy – Maraş:                  2 – 1
 
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