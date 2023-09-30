Aksa Futbol Ligleri 2. Hafta maç programı

SÜPER LİG 2.HAFTA
DÜN
Çetinkaya – Lefke: 0-1
BUGÜN
16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi – A.Yeşilova (Evren Karademir)
16.30 Cihangir Stadı Cihangir – Göçmenköy (Osman Özpaşa)
1 Ekim 2023, Pazar
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği – Yenicami (Kerem Eran)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü – Mesarya (İsmail Ercan)
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka – K.Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
16.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar – Türk Ocağı (Mustafa Öztugay)
2 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği – MağusaT.Gücü (Hakan Ünal)
BİRİNCİ LİG 2.HAFTA
BUGÜN
16.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı D.C.Çanakkale – Mormenekşe (Tufan Çerçioğlu)
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy – Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya – Gönyeli (Emre Öztaşlı)
16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik – Lapta (Burak Mandıralı)
1 Ekim 2023, Pazar
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Girne H.Evi (Hüseyin Özkan)
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy – Yalova (Şakir Azizoğlu)
16.30 Geçitkale Stadı Geçitkale – BafÜ.Yurdu (Ferhat Tuna)
16.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Maraş (Zekai Töre)
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