AKSA Futbol Ligleri 19. hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-K.Kaymaklı: 1 – 2
Hamitköy-Cihangir 0 – 1
Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar. 2 – 3
Mağusa T.Gücü-Gönyeli: 4 – 3
Mesarya-Doğan T.Birliği: 4 – 3
Merit A.Yeşilova-Çetinkaya: 5 – 3
Yenicami-Lefke : 1 – 1
AKSA 1.LİG
M. Hacıali Yılmazköy-Yeniboğaziçi: 1 – 3
Binatlı-Düzkaya: 1 – 2
Mormenekşe-Yalova: 4 – 2
Miracle Karşıyaka-İncirli: 2 – 0
Yenierenköy-P.Gençler Birliği: 2 – 2
Dörtyol-Lapta: 0 – 0
Girne Halk Evi-Baf Ülkü Yurdu: 0 – 3
Esentepe-Ünimar Maraş:1 – 2
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