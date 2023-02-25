AKSA Futbol Ligleri 18. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Bugün
ChinaB.G.Gücü-Türk Ocağı: 1 – 1
26 Şubat 2023, Pazar
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Hamitköy (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Göçmenköy (Osman Özpaşa)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova (Fehim Dayı)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mesarya (Ervren Karademir)
27 Şubat 2023, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Yenicami (Mehmet Sezener)
18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MağusaT.Gücü (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
Bugün
Yalova-Esentepe: 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Mormenekşe: 1 – 0
İncirli-Dörtyol: 1 – 2
Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7 – 0
26 Şubat 2023, Pazar
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Girne Halk Evi (Emre Öztaşlı)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Binatlı (Ferhat Tuna)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-M. HacıaliYılmazköy (Turgay Misk)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Miracle Karşıyaka (İsmail Ercan)
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