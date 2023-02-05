AKSA Futbol Ligleri 17. haftanın sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı – Gönyeli: 1 – 0
Hamitköy – Çetinkaya: 0 – 3
M. A.Yeşilova – ChinaBazaar: 0 – 1
Mesarya – Cihangir: 2 – 4
Göçmenköy – Lefke: 1 – 3
Yenicami – Küçük Kaymaklı: 3 – 2
Dumlupınar – Doğan T. Birliği:1 – 1
AKSA 1. LİG
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 2 – 0
Mormenekşe – Girne Halk Evi:0 – 0
Dörtyol – Ünimar Maraş: 3 – 3
Pera Gençler Birliği –Düzkaya: 0 – 2
Binatlı – Yeniboğaziçi: 1 – 5
Yenierenköy – Lapta: 1 – 3
M. Hacıali Yılmazköy – İncirli:1 – 1
Miracle Karşıyaka – Yalova: 2 – 3(DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE DURDU)
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