AKSA Futbol Ligleri 17. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı – Gönyeli: 1- 0
Hamitköy – Çetinkaya: 0 – 3
M. A.Yeşilova – ChinaBazaar: 0 – 1
Mesarya – Cihangir: 2 – 4
Göçmenköy – Lefke:1 – 3
5 Şubat Pazar, Saat 14:00
Yenicami – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
Dumlupınar – Doğan Türk Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Turgay Misk
AKSA 1. LİG
4 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 2 – 0
Mormenekşe – Girne Halk Evi:0 – 0
Dörtyol – Ünimar Maraş: 3 – 3
Larnaka Gençler Birliği – Düzkaya: 0 – 2
5 Şubat Pazar, Saat 14:00
Binatlı – Yeniboğaziçi, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
Yenierenköy – Lapta, Mormenekşe Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu
Yılmazköy – İncirli, Mustafa Üçöz Stadı, Ferhat Tuna
Miracle Karşıyaka – Yalova, Şengül Törehan Stadı, Ali Özer
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