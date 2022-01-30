AKSA Futbol Ligleri 16. haftanın sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 2
Baf Ü.Yurdu-K.Kaymaklı: 0 – 0
Göçmenköy-Girne H.Evi 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Yenicami: 2 - 2
Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü: 1- 2
Türk Ocağı-Gönyeli: 0 – 3
Hamitköy-Binatlı: 2 – 1
Lefke-Mesarya: 0 – 0
AKSA 1. LİG
Mormenekşe-Esentepe: 1- 1
Karşıyaka-M.Değirmenlik 1 - 1
Görneç-G.Birliği : 0 – 0
Çanakkale-Maraş 1 – 3
SFC Dörtyol-Çetinkaya 1 – 5
B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi 2 – 5
Düzkaya-Yalova : 2 – 0
ChinaBazaarG.Gücü-İncirli: 4 – 1
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