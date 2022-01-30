banner762
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
31 0
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
39 0
 
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
34 0
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
1.3B 0
Seçim bitti, kavga bitmedi
Seçim bitti, kavga bitmedi
30 0
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
40 0
113 0
banner661

AKSA Futbol Ligleri 16. haftanın sonuçları

banner476

banner714
AKSA Futbol Ligleri 16. haftanın sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 2  
Baf Ü.Yurdu-K.Kaymaklı: 0 – 0 
Göçmenköy-Girne H.Evi  1 – 1
MeritA.Yeşilova-Yenicami: 2 - 2
Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü: 1- 2
Türk Ocağı-Gönyeli: 0 – 3
Hamitköy-Binatlı: 2 – 1
Lefke-Mesarya: 0 – 0
AKSA 1. LİG
Mormenekşe-Esentepe: 1- 1
Karşıyaka-M.Değirmenlik 1 - 1
Görneç-G.Birliği :             0 – 0
Çanakkale-Maraş            1 – 3
SFC Dörtyol-Çetinkaya   1 – 5
B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi 2 – 5
Düzkaya-Yalova :             2 – 0
ChinaBazaarG.Gücü-İncirli: 4 – 1
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.