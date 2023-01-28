Aksa Futbol Ligleri 16. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
28 Ocak 2023, Cumartesi
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 1 – 0
Çetinkaya-Göçmenköy: 0 – 0
K.Kaymaklı-Hamitköy: 4 – 2
29 Ocak 2023, Pazar
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MeritA.Yeşilova (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya (Osman Özpaşa)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Yenicami (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
28 Ocak 2023, Cumartesi
Yeniboğaziçi-Pera Gençler Birliği: 1 – 2
Düzkaya-Mormenekşe: 0 – 0
Lapta-Binatlı: 3 – 0
İncirli-Yenierenköy: 2 – 1
29 Ocak 2023, Pazar
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Esentepe (Mustafa Öztugay)
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yalova-Dörtyol (Ferhat Tuna)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Miracle Karşıyaka (Mehmet Sezener)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-M. HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)
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