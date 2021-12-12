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AKSA Futbol Ligleri 13. hafta maç sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 13. hafta maç sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Binatlı,             2 – 1
Cihangir – Mağusa Türk Gücü,         0 – 1
Hamitköy – Yenicami,                       0 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı,         2 – 3
Gönyeli – Girne Halk Evi,                 2 – 0
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı,       3 – 0
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya,        0 – 1
Merit Alsancak Yeşilova – Lefke,     2 – 3
 
AKSA 1. LİG
Karşıyaka – İncirli,                            4 - 1
SFC Dörtyol – Gençler Birliği,          2 – 2 
Çanakkale – Yalova,                          2 – 3
China B. Gençlik Gücü – Düzkaya,  1 – 0
Esentepe – Çetinkaya,                       3 – 3
Yeni Boğaziçi -Miracle Değirmenlik  2 – 1  
Bostancı Bağcıl – Maraş,                   3 – 1
Görneç – Mormenekşe,                      0 – 1
 

AKSA 1.Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 13 9 2 2 18 9 9 29
2. Çetinkaya TSK 13 9 1 3 33 16 17 28
3. Karşıyaka ASK 13 8 2 3 35 17 18 26
4. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 13 8 2 3 24 12 12 26
5. SFC Dörtyol SK 13 6 6 1 33 14 19 24
6. Miracle Değirmenlik SK 12 7 1 4 19 13 6 22
7. Esentepe KKSK 13 5 3 5 21 19 2 18
8. Yeniboğaziçi DSK 12 4 5 3 18 17 1 17
9. Mormenekşe GBSK 12 4 5 3 13 17 -4 17
10. Yalova SK 13 4 4 5 16 18 -2 16
11. Bostancı Bağcıl SK 13 4 3 6 10 18 -8 15
12. Düzkaya KOSK 13 4 2 7 11 19 -8 14
13. İncirli SK 13 3 3 7 17 25 -8 12
14. Maraş GSK 13 3 2 8 13 26 -13 11
15. Çanakkale TSK 13 2 2 9 18 27 -9 8
16. Görneç KSK 12 0 1 11 7 39 -32 1


 
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