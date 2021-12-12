AKSA Futbol Ligleri 13. hafta maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Binatlı, 2 – 1
Cihangir – Mağusa Türk Gücü, 0 – 1
Hamitköy – Yenicami, 0 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı, 2 – 3
Gönyeli – Girne Halk Evi, 2 – 0
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 3 – 0
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, 0 – 1
Merit Alsancak Yeşilova – Lefke, 2 – 3
AKSA 1. LİG
Karşıyaka – İncirli, 4 - 1
SFC Dörtyol – Gençler Birliği, 2 – 2
Çanakkale – Yalova, 2 – 3
China B. Gençlik Gücü – Düzkaya, 1 – 0
Esentepe – Çetinkaya, 3 – 3
Yeni Boğaziçi -Miracle Değirmenlik 2 – 1
Bostancı Bağcıl – Maraş, 3 – 1
Görneç – Mormenekşe, 0 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|13
|9
|2
|2
|18
|9
|9
|29
|2.
|Çetinkaya TSK
|13
|9
|1
|3
|33
|16
|17
|28
|3.
|Karşıyaka ASK
|13
|8
|2
|3
|35
|17
|18
|26
|4.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|13
|8
|2
|3
|24
|12
|12
|26
|5.
|SFC Dörtyol SK
|13
|6
|6
|1
|33
|14
|19
|24
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|12
|7
|1
|4
|19
|13
|6
|22
|7.
|Esentepe KKSK
|13
|5
|3
|5
|21
|19
|2
|18
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|12
|4
|5
|3
|18
|17
|1
|17
|9.
|Mormenekşe GBSK
|12
|4
|5
|3
|13
|17
|-4
|17
|10.
|Yalova SK
|13
|4
|4
|5
|16
|18
|-2
|16
|11.
|Bostancı Bağcıl SK
|13
|4
|3
|6
|10
|18
|-8
|15
|12.
|Düzkaya KOSK
|13
|4
|2
|7
|11
|19
|-8
|14
|13.
|İncirli SK
|13
|3
|3
|7
|17
|25
|-8
|12
|14.
|Maraş GSK
|13
|3
|2
|8
|13
|26
|-13
|11
|15.
|Çanakkale TSK
|13
|2
|2
|9
|18
|27
|-9
|8
|16.
|Görneç KSK
|12
|0
|1
|11
|7
|39
|-32
|1