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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta günün sonuçları

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AKSA SÜPER LİG
17 Aralık 2022, Cumartesi
Gönyeli-Göçmenköy: 2 – 4
China B.G.Gücü-Mesarya: 1 – 1  
K.Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 2
Lefke-Doğan T.Birliği: 1 – 1
YARIN
 14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Yenicami (Emre Öztaşlı)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Merit A.Yeşilova (Ali Özer)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Hamitköy (Hakan Ünal)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Cihangir (Mehmet Sezener)
 
AKSA 1.LİG
17 ARALIK 2022, CUMARTESİ
Mormenekşe-Dörtyol :           2 – 0
Esentepe-Miracle Karşıyaka: 2 – 3
Girne H. Evi-M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 0
Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy: 10 – 3
İncirli-Yeniboğaziçi:               0 – 6
YARIN
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Binatlı (Zekai Töre)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği (Evren Karademir)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Düzkaya (Mustafa Öztugay)
 
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