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AKSA Futbol Ligleri 13. hafta günün sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 13. hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Binatlı,              2 – 1
Cihangir – Mağusa Türk Gücü,        1 – 1
Hamitköy – Yenicami,                       0 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı,           2 – 3
12 Aralık Pazar, Saat 14:00
Gönyeli – Girne Halk Evi, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Kerem Eran
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa
Merit Alsancak Yeşilova – Lefke, Orhan Dural Stadı, Fehim Dayı
 
AKSA 1. LİG
Karşıyaka – İncirli,                            4 - 1     
SFC Dörtyol – Gençler Birliği,           2 - 2 
Çanakkale – Yalova,                         2 - 3 
China B. Gençlik Gücü – Düzkaya   1- 0 
12 Aralık Pazar, Saat 14:00
Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay
Yeni Boğaziçi - Miracle Değirmenlik, Osman Mehmet Ergün Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Bostancı Bağcıl – Maraş, Emek Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Görneç – Mormenekşe, 3 Şehitler Stadı, Serkan Durmaz
 
 
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