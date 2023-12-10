Aksa Futbol Ligleri 12. Hafta sonuçları

Aksa Süper Lig
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 0 – 3
Çetinkaya – A. Yeşilova: 2 – 3
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 9
M. Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 4 – 3
K.Kaymaklı – P. L. Gençler Birliği: 2 - 4
Lefke – Yeniboğaziçi: 3 – 1
Göçmenköy – Yenicami: 3 – 1
11 Aralık Pazartesi saat 19.00
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Cihangir: Fehim Dayı
Aksa Birinci Lig
Gönyeli – Mormenekşe: 1 – 1
Baf Ü. Yurdu – Binatlı: 1 – 3
Geçitkale – Hamitköy: 2 – 3
Esentepe – Girne H. Evi: 2 – 1
Lapta – Dem’sÇanakkale: 1 – 1
Ozanköy – Yalova: 2 – 3
U.Maraş – M. HacıaliYlmazköy:1 – 1
M.Değirmenlik – Düzkaya: 3 – 0
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