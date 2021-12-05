AKSA Futbol Ligleri 12. hafta maç sonuçları

Yenicami – Cihangir: 4 – 0
Türk Ocağı – Binatlı: 3 – 0
Lefke – Yonpaş Dumlupınar: 1 -0
Mesarya – Göçmenköy: 1 – 2
Mağusa T.Gücü – Gönyeli 3 – 1
K. Kaymaklı – Hamitköy 2 – 1
Girne H. Evi – Doğan T. B. 1 – 3
Baf Ü. Yurdu – Merit A. Yeşilova 0 – 1
AKSA 1. Lig
Yalova – Dörtyol: 1 – 1
Mormenekşe – Değirmenlik, 2 – 1
Gençler Birliği – Karşıyaka, 1 – 0
Maraş – Esentepe, 2 – 4
Çetinkaya – Yeni Boğaziçi, 5 – 3
Düzkaya – Çanakkale, 3 – 2
Görneç – China Bazaar GG, 0 – 6
İncirli – Bostancı Bağcıl, 2 – 3
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|12
|8
|1
|3
|32
|13
|19
|25
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|12
|7
|4
|1
|27
|16
|11
|25
|3.
|Lefke TSK
|12
|7
|3
|2
|17
|11
|6
|24
|4.
|Doğan Türk Birliği
|12
|6
|3
|3
|22
|15
|7
|21
|5.
|Türk Ocağı Limasol
|12
|6
|3
|3
|18
|13
|5
|21
|6.
|Gönyeli SK
|12
|6
|3
|3
|16
|14
|2
|21
|7.
|Göçmenköy İYSK
|12
|6
|2
|4
|17
|16
|1
|20
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|11
|5
|4
|2
|16
|8
|8
|19
|9.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|12
|5
|2
|5
|20
|14
|6
|17
|10.
|Mesarya SK
|12
|5
|1
|6
|11
|11
|0
|16
|11.
|Cihangir GSK
|12
|4
|3
|5
|18
|21
|-3
|15
|12.
|Yenicami AK
|12
|3
|5
|4
|19
|14
|5
|14
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|11
|3
|2
|6
|11
|15
|-4
|11
|14.
|Binatlı YSK
|12
|2
|2
|8
|9
|26
|-17
|8
|15.
|Girne Halk Evi
|12
|1
|1
|10
|12
|32
|-20
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|12
|0
|3
|9
|6
|32
|-26
|3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|12
|9
|1
|2
|16
|7
|9
|28
|2.
|Çetinkaya TSK
|12
|9
|0
|3
|30
|13
|17
|27
|3.
|SFC Dörtyol SK
|12
|6
|5
|1
|31
|12
|19
|23
|4.
|Karşıyaka ASK
|12
|7
|2
|3
|31
|16
|15
|23
|5.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|12
|7
|2
|3
|23
|12
|11
|23
|6.
|Miracle Değirmenlik SK
|12
|7
|1
|4
|19
|13
|6
|22
|7.
|Esentepe KKSK
|12
|5
|2
|5
|18
|16
|2
|17
|8.
|Yeniboğaziçi DSK
|12
|4
|5
|3
|18
|17
|1
|17
|9.
|Mormenekşe GBSK
|12
|4
|5
|3
|13
|17
|-4
|17
|10.
|Düzkaya KOSK
|12
|4
|2
|6
|11
|18
|-7
|14
|11.
|Yalova SK
|12
|3
|4
|5
|13
|16
|-3
|13
|12.
|İncirli SK
|12
|3
|3
|6
|16
|21
|-5
|12
|13.
|Bostancı Bağcıl SK
|12
|3
|3
|6
|7
|17
|-10
|12
|14.
|Maraş GSK
|12
|3
|2
|7
|12
|23
|-11
|11
|15.
|Çanakkale TSK
|12
|2
|2
|8
|16
|24
|-8
|8
|16.
|Görneç KSK
|12
|0
|1
|11
|7
|39
|-32
|1