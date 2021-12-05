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AKSA Futbol Ligleri 12. hafta maç sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 12. hafta maç sonuçları
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AKSA Süper Lig
 
Yenicami – Cihangir:             4 – 0
Türk Ocağı – Binatlı:             3 – 0
 Lefke – Yonpaş Dumlupınar: 1 -0
Mesarya – Göçmenköy:         1 – 2
Mağusa T.Gücü – Gönyeli     3 – 1
K. Kaymaklı – Hamitköy       2 – 1
Girne H. Evi – Doğan T. B.   1 – 3
Baf Ü. Yurdu – Merit A. Yeşilova 0 – 1
AKSA 1. Lig
Yalova – Dörtyol:                  1 – 1
Mormenekşe – Değirmenlik, 2 – 1 
Gençler Birliği – Karşıyaka,  1 – 0
Maraş – Esentepe,                  2 – 4
Çetinkaya – Yeni Boğaziçi,   5 – 3
Düzkaya – Çanakkale,           3 – 2
Görneç – China Bazaar GG, 0 – 6
İncirli – Bostancı Bağcıl,       2 – 3

AKSA Süper Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 12 8 1 3 32 13 19 25
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 12 7 4 1 27 16 11 25
3. Lefke TSK 12 7 3 2 17 11 6 24
4. Doğan Türk Birliği 12 6 3 3 22 15 7 21
5. Türk Ocağı Limasol 12 6 3 3 18 13 5 21
6. Gönyeli SK 12 6 3 3 16 14 2 21
7. Göçmenköy İYSK 12 6 2 4 17 16 1 20
8. Küçük Kaymaklı TSK 11 5 4 2 16 8 8 19
9. Yonpaş Dumlupınar TSK 12 5 2 5 20 14 6 17
10. Mesarya SK 12 5 1 6 11 11 0 16
11. Cihangir GSK 12 4 3 5 18 21 -3 15
12. Yenicami AK 12 3 5 4 19 14 5 14
13. Hamitköy ŞHSK 11 3 2 6 11 15 -4 11
14. Binatlı YSK 12 2 2 8 9 26 -17 8
15. Girne Halk Evi 12 1 1 10 12 32 -20 4
16. Baf Ülkü Yurdu 12 0 3 9 6 32 -26 3


AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 12 9 1 2 16 7 9 28
2. Çetinkaya TSK 12 9 0 3 30 13 17 27
3. SFC Dörtyol SK 12 6 5 1 31 12 19 23
4. Karşıyaka ASK 12 7 2 3 31 16 15 23
5. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 12 7 2 3 23 12 11 23
6. Miracle Değirmenlik SK 12 7 1 4 19 13 6 22
7. Esentepe KKSK 12 5 2 5 18 16 2 17
8. Yeniboğaziçi DSK 12 4 5 3 18 17 1 17
9. Mormenekşe GBSK 12 4 5 3 13 17 -4 17
10. Düzkaya KOSK 12 4 2 6 11 18 -7 14
11. Yalova SK 12 3 4 5 13 16 -3 13
12. İncirli SK 12 3 3 6 16 21 -5 12
13. Bostancı Bağcıl SK 12 3 3 6 7 17 -10 12
14. Maraş GSK 12 3 2 7 12 23 -11 11
15. Çanakkale TSK 12 2 2 8 16 24 -8 8
16. Görneç KSK 12 0 1 11 7 39 -32 1

 
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