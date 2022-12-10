AKSA Futbol Ligleri 12. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova:2 – 2
Göçmenköy-MağusaT.Gücü : 2 – 6
Mesarya-Gönyeli: 4 – 0
Cihangir-K.Kaymaklı : 5 – 1
11 ARALIK 2022, PAZAR
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Miracle Değirmenlik (Ali Özer)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Türk Ocağı (Mehmet Sezener)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Çetinkaya (Fehim Dayı)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Düzkaya-Miracle Karşıyaka : 0 – 3
Yenierenköy-Girne H.Evi : 0 – 1
Binatlı-BafÜ.Yurdu: 1 – 3
Yeniboğaziçi-Ünimar Maraş: 3 – 0
11 ARALIK 2022, PAZAR
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Mormenekşe (Osman Özpaşa)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Esentepe (Şakir Azizoğlu)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda PeraG.Birliği-Yalova (Emre Öztaşlı)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-İncirli (Hüseyin Özkan)
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