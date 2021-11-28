AKSA Futbol Ligleri 11. Hafta maç sonuçları

Gönyeli – Yenicami, 0 – 3
Cihangir – Küçük Kaymaklı, 1 – 4
Hamitköy – Mesarya, 1 – 0
Binatlı – Girne Halk Evi, 2 – 1
Göçmenköy – Lefke 1 – 0
Y.Dumlupınar – Baf Ü.Y 6 – 0
Merit A.Yeşilova – T. Ocağı 1 – 2
29 Kasım Pazartesi, Saat 18:00
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
AKSA 1. LİG
Esentepe – İncirli, 2 – 0
Yeniboğaziçi – Maraş, 2 – 0
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, 0 – 0
Çanakkale – Görneç, 3 – 0
ChinaBazaar GG – Mormenekşe 2 – 1
Miracle Değirmenlik – Çetinkaya, 0 – 3
Karşıyaka – Yalova, Ergin 3 – 0
Dörtyol – Düzkaya, 1 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|11
|6
|4
|1
|26
|16
|10
|22
|2.
|Lefke TSK
|11
|6
|3
|2
|16
|11
|5
|21
|3.
|Gönyeli SK
|11
|6
|3
|2
|15
|11
|4
|21
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|10
|6
|1
|3
|27
|12
|15
|19
|5.
|Küçük Kaymaklı TSK
|11
|5
|4
|2
|16
|8
|8
|19
|6.
|Doğan Türk Birliği
|10
|5
|3
|2
|19
|12
|7
|18
|7.
|Türk Ocağı Limasol
|11
|5
|3
|3
|15
|13
|2
|18
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|11
|5
|2
|4
|20
|13
|7
|17
|9.
|Göçmenköy İYSK
|11
|5
|2
|4
|15
|15
|0
|17
|10.
|Mesarya SK
|11
|5
|1
|5
|10
|9
|1
|16
|11.
|Cihangir GSK
|11
|4
|3
|4
|18
|17
|1
|15
|12.
|Yenicami AK
|11
|2
|5
|4
|15
|14
|1
|11
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|11
|3
|2
|6
|11
|15
|-4
|11
|14.
|Binatlı YSK
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|8
|15.
|Girne Halk Evi
|11
|1
|1
|9
|11
|29
|-18
|4
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|11
|0
|3
|8
|6
|31
|-25
|3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|11
|8
|1
|2
|15
|7
|8
|25
|2.
|Çetinkaya TSK
|11
|8
|0
|3
|25
|10
|15
|24
|3.
|Karşıyaka ASK
|11
|7
|2
|2
|31
|15
|16
|23
|4.
|SFC Dörtyol SK
|11
|6
|4
|1
|30
|11
|19
|22
|5.
|Miracle Değirmenlik SK
|11
|7
|1
|3
|18
|11
|7
|22
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|11
|6
|2
|3
|17
|12
|5
|20
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|11
|4
|5
|2
|15
|12
|3
|17
|8.
|Esentepe KKSK
|11
|4
|2
|5
|14
|14
|0
|14
|9.
|Mormenekşe GBSK
|11
|3
|5
|3
|11
|16
|-5
|14
|10.
|Yalova SK
|11
|3
|3
|5
|12
|15
|-3
|12
|11.
|İncirli SK
|11
|3
|3
|5
|14
|18
|-4
|12
|12.
|Düzkaya KOSK
|11
|3
|2
|6
|8
|16
|-8
|11
|13.
|Maraş GSK
|11
|3
|2
|6
|10
|19
|-9
|11
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|11
|2
|3
|6
|4
|15
|-11
|9
|15.
|Çanakkale TSK
|11
|2
|2
|7
|14
|21
|-7
|8
|16.
|Görneç KSK
|11
|0
|1
|10
|7
|33
|-26
|1