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AKSA Futbol Ligleri 11. Hafta maç sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 11. Hafta maç sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Yenicami,              0 – 3
Cihangir – Küçük Kaymaklı, 1 – 4
Hamitköy – Mesarya,             1 – 0
Binatlı – Girne Halk Evi,       2 – 1
Göçmenköy – Lefke              1 – 0  
Y.Dumlupınar – Baf Ü.Y      6 – 0
Merit A.Yeşilova – T. Ocağı 1 – 2
29 Kasım Pazartesi, Saat 18:00
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
AKSA 1. LİG
Esentepe – İncirli,                              2 – 0
Yeniboğaziçi – Maraş,                       2 – 0
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği,     0 – 0
Çanakkale – Görneç,                         3 – 0
ChinaBazaar GG – Mormenekşe       2 – 1
Miracle Değirmenlik – Çetinkaya,     0 – 3
Karşıyaka – Yalova, Ergin                 3 – 0
Dörtyol – Düzkaya,                           1 – 1

AKSA Süper Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Merit Alsancak Yeşilova SK 11 6 4 1 26 16 10 22
2. Lefke TSK 11 6 3 2 16 11 5 21
3. Gönyeli SK 11 6 3 2 15 11 4 21
4. Mağusa Türk Gücü 10 6 1 3 27 12 15 19
5. Küçük Kaymaklı TSK 11 5 4 2 16 8 8 19
6. Doğan Türk Birliği 10 5 3 2 19 12 7 18
7. Türk Ocağı Limasol 11 5 3 3 15 13 2 18
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 11 5 2 4 20 13 7 17
9. Göçmenköy İYSK 11 5 2 4 15 15 0 17
10. Mesarya SK 11 5 1 5 10 9 1 16
11. Cihangir GSK 11 4 3 4 18 17 1 15
12. Yenicami AK 11 2 5 4 15 14 1 11
13. Hamitköy ŞHSK 11 3 2 6 11 15 -4 11
14. Binatlı YSK 11 2 2 7 9 23 -14 8
15. Girne Halk Evi 11 1 1 9 11 29 -18 4
16. Baf Ülkü Yurdu 11 0 3 8 6 31 -25 3

AKSA 1.Lig Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 11 8 1 2 15 7 8 25
2. Çetinkaya TSK 11 8 0 3 25 10 15 24
3. Karşıyaka ASK 11 7 2 2 31 15 16 23
4. SFC Dörtyol SK 11 6 4 1 30 11 19 22
5. Miracle Değirmenlik SK 11 7 1 3 18 11 7 22
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 11 6 2 3 17 12 5 20
7. Yeniboğaziçi DSK 11 4 5 2 15 12 3 17
8. Esentepe KKSK 11 4 2 5 14 14 0 14
9. Mormenekşe GBSK 11 3 5 3 11 16 -5 14
10. Yalova SK 11 3 3 5 12 15 -3 12
11. İncirli SK 11 3 3 5 14 18 -4 12
12. Düzkaya KOSK 11 3 2 6 8 16 -8 11
13. Maraş GSK 11 3 2 6 10 19 -9 11
14. Bostancı Bağcıl SK 11 2 3 6 4 15 -11 9
15. Çanakkale TSK 11 2 2 7 14 21 -7 8
16. Görneç KSK 11 0 1 10 7 33 -26 1

 
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