AKSA Futbol Ligleri 11. Hafta günün maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Yenicami, 0 – 3
Cihangir – Küçük Kaymaklı, 1 – 4
Hamitköy – Mesarya, 1 – 0
28 Kasım Pazar, Saat 14:00
Binatlı – Girne Halk Evi, Kerem Eran
Göçmenköy – Lefke, Evren Karademir
Yonpaş Dumlupınar – Baf Ülkü Yurdu, Turgay Misk
Merit Alsancak Yeşilova – Türk Ocağı, Mehmet Sezener
29 Kasım Pazartesi, Saat 18:00
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
AKSA 1. LİG
Esentepe – İncirli, 2 – 0
Yeniboğaziçi – Maraş, 2 – 0
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, 0 – 0
Çanakkale – Görneç, 3 – 0
ChinaBazaar GG – Mormenekşe 2 – 1
28 Kasım Pazar, Saat 14:00
Miracle Değirmenlik – Çetinkaya, Sadık Cemil Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Karşıyaka – Yalova, Ergin Şahdur Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Dörtyol – Düzkaya, AdemNural Stadı, Mustafa Öztugay
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