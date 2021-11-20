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AKSA Futbol ligleri 10. Hafta günün maç sonuçları

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AKSA Futbol ligleri 10. Hafta günün maç sonuçları
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AKSA SÜPER  LİG
Türk Ocağı – Girne Halk Evi 3 – 2
Yenicami – Doğan T. Birliği  1 – 2   
Baf Ü. Yurdu – Göçmenköy, 0 – 2
Mesarya – Cihangir,              2 – 1
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Kaymaklı – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
MAY – Dumlupınar, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir
Lefke – Hamitköy, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
 
AKSA 1. LİG
Gençler Birliği –Esentepe,    1 – 0
Mormenekşe – Çetinkaya,    3 – 1
Görneç – Dörtyol,                  0 – 8
Maraş – Değirmenlik,             0 – 4
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk
Yalova – Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
İncirli – Yeni Boğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Tufan Çerçioğlu
China Bazaar GG – Çanakkale, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan
 
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