AKSA Futbol ligleri 10. Hafta günün maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı – Girne Halk Evi 3 – 2
Yenicami – Doğan T. Birliği 1 – 2
Baf Ü. Yurdu – Göçmenköy, 0 – 2
Mesarya – Cihangir, 2 – 1
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Kaymaklı – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
MAY – Dumlupınar, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir
Lefke – Hamitköy, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
AKSA 1. LİG
Gençler Birliği –Esentepe, 1 – 0
Mormenekşe – Çetinkaya, 3 – 1
Görneç – Dörtyol, 0 – 8
Maraş – Değirmenlik, 0 – 4
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk
Yalova – Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
İncirli – Yeni Boğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Tufan Çerçioğlu
China Bazaar GG – Çanakkale, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan