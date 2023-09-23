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Aksa Futbol Ligleri 1. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 1. Hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
DÜN
MağusaT.Gücü – Çetinkaya: 7 – 1
Lefke – Y.Dumlupınar: 0 – 1
BUGÜN
Göçmenköy – Yeniboğaziçi : 3 – 0
K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü:1 – 2
24 EYLÜL 2023 PAZAR
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği (Şakir Azizoğlu)
16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği (Ali Özer)
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir (Zekai Töre)
25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka (Evren Karademir)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale: 1 – 0
Yalova – Binatlı: 0 – 0
Esentepe – M.HacıaliYılmazköy: 1– 1
Lapta – Düzkaya: 0 – 1
Maraş – Geçitkale: 4 – 4
24 EYLÜL 2023 PAZAR
16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy (Hakan Ünal)
16.30 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy (Kerem Eran)
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)
 
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