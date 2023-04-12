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AKSA Birinci Ligde 26. Hafta sonuçları

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AKSA Birinci Ligde 26. Hafta sonuçları
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Yeniboğaziçi – Yalova: 1 – 0
Binatlı – Girne Halk Evi: 3 – 0
Düzkaya – İncirli: 4 – 1
Lapta – Maraş: 1 – 1
Dörtyol – Karşıyaka: 3 – 2
Yenierenköy – Mormenekşe: 2 – 3
Pera L. Gençler B. – Baf Ü.Yurdu: 5 – 1
Yılmazköy – Esentepe: 0 – 1
 
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