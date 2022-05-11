Aksa Birinci Lig 30. Hafta Panoraması: Son yolcu Çanakkale oldu

Ligde 2 hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Çetinkaya son hafta konuk ettiği play-off hattındaki Karşıyaka ile 2-2 berabere kalarak sezonu tamamladı. Karşıyaka ise play-off maçlarına ekstra bir puanla başlamış oldu.
Sezonu 2. sırada tamamlamayı son hafta öncesinde garantileyerek Süper Lig’e yükselen China B. Gençlik Gücü konuk olduğu play-off mücadelesi verecek olan Gençler Birliği’ne mağlup olarak sezonu bitirirken, Gençler Birliği aldığı 3 puanla Miracle Değirmenlikle ayni puanla play-off maçlarına başlayacak.
Sezonun ikinci devresinde teknik direktör değişikliğiyle çıkışa geçen takımlardan Esentepe konuk olduğu Yeni Boğaziçi’nin mağlup ederek, play-off oynamaya hak kazandı. Yeni Boğaziçi ise yeniden yükseldiği 1. Ligde 9. sırada ligi bitirdi.
Ligin ilk devresini zirvede bitiren SFC Dörtyol son haftada konuk olduğu Maraş’a yenilerek play-off oynama hakkını da kaybetti. Maraş ise bu galibiyetle ligi 11. sırada tamamladı.
Orta sıraların iki takımı olan Mormenekşe ile Düzkaya arasındaki mücadele beraberlikle tamamlanınca sezonu birer puanla kapadılar.
Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla düşme hattından uzaklaşan Yalova son haftada konuk ettiği ligden düşen Görneç’i mağlup etti.
Play-out maçlarının oynanıp oynanmayacağını belirlendiği karşılaşmada İncirli konuk ettiği Çanakkale’yi mağlup ederek Çanakkale’nin doğrudan küme düşmesini ve play-out oynanmamasını sağladı.
Ligin son haftasında oynanan 7 maçta bir deplasman galibiyeti çıkarken, 4 maçı ev sahipleri kazandı, 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Birinci Ligin son haftasında kale ağları 24 kez havalanarak maç başına 35 gol ortalamasına yaklaşıldı.
Ligde gol krallığı yarışında zafere son hafta attığı üç golle 28 gole ulaşan Dörtyol futbolcusu Berkant İstanbul olurken, onu 23 gole Çetinkaya futbolcusu İbrahim Köse takip etti.
Haftanın Takımı: Esentepe
Ligin ilk devresini play-out hattı üzerinde bitiren ancak 2. Devrede iyi bir çıkış yakalayan Esentepe son haftada deplasman galibiyetiyle play-off oynamayı başararak haftanın takımı da oldu.
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul(Dörtyol)
Ligin ilk devresinde aldığı krallık apoletini son haftaya kadar taşıyan ve son haftada 3 gol atarak ligi tamamlayan Berkant İstanbul haftanın futbolcusu.
Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (İncirli)
Aksa 1. Lig’de ilk kez mücadele eden İncirli takımının başına son 7 haftada geçen Ahmet Ogan takımı toparlayarak aldığı puanlarına son haftada Çanakkale’yi de mağlup ederek ligde kalmasını sağladı.
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek
Haftanın zor maçlarından biri olan Yeni Boğaziçi – Esentepe maçında çaldığı düdükler ve verdiği kararlarla oyunun gidişatına etki etmeyen deneyimli orta hakem haftanın hakemi oldu.
Haftanı Kare Ası:
Mehmetsalih Merttuna(Mormenekşe), Sertan Kurukafa(G.Birliği), Hicabi Demir(İncirli), Yunus Kalaycı(Maraş)
Haftanı Onbiri:
Cengiz(G.Birliği), Okan(Esentepe), Ramadan(İncirli), Aykut(Mormenekşe), Hasip(Yalova), Behiç (Çetinkaya), Mustafa(Maraş), Hicabi (İncirli), Sezer (Karşıyaka), Sertan (G.Birliği), Yunus (Maraş)
Aksa 1. Lig 30. Hafta maç sonuçları
Yeniboğaziçi-Esentepe: 0 – 1
Maraş-SFC Dörtyol : 6 – 3
Çetinkaya-Karşıyaka: 2 – 2
G.Birliği-C.B.G.Gücü 2 – 1
Mormenekşe-Düzkaya: 1 – 1
İncirli-Çanakkale: 1 – 0
Yalova-Görneç: 4 – 0
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|30
|21
|5
|4
|82
|27
|55
|68
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|30
|20
|3
|7
|62
|29
|33
|63
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|30
|18
|4
|8
|56
|41
|15
|58
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|30
|17
|6
|7
|43
|30
|13
|57
|5.
|Karşıyaka ASK
|30
|15
|9
|6
|60
|34
|26
|54
|6.
|Esentepe KKSK
|30
|13
|8
|9
|54
|43
|11
|47
|7.
|SFC Dörtyol SK
|30
|13
|7
|10
|67
|52
|15
|46
|8.
|Düzkaya KOSK
|30
|11
|9
|10
|42
|41
|1
|42
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|30
|10
|11
|9
|42
|39
|3
|41
|10.
|Mormenekşe GBSK
|30
|9
|12
|9
|31
|39
|-8
|39
|11.
|Maraş GSK
|30
|10
|6
|14
|45
|58
|-13
|36
|12.
|Yalova SK
|30
|9
|8
|13
|44
|51
|-7
|35
|13.
|İncirli SK
|30
|9
|6
|15
|33
|52
|-19
|33
|14.
|Çanakkale TSK
|30
|3
|5
|22
|45
|83
|-38
|14
|15.
|Görneç KSK
|30
|2
|5
|23
|22
|80
|-58
|11
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0