Akova’da Kanatlı dönemi

İbrahim DALOĞLU

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig ekiplerinden Akova Vuda Spor Kulübü 2023 – 24 futbol sezonunda takımı çalıştıracak antrenörünü belirledi.

Yapılan genel kurul sonrasında yeniden başkanlığı seçilen Şuayıp Çelme başkanlığındaki Akova Spor Kulübü yeni sezonda takımı çalıştırması için teklif götürdüğü genç antrenörlerden Ragıp Kanatlı’yla anlaşma sağladı.

Önceki gün Ragıp Kanatlı ile bir araya gelen kulüp başkanı Şuayıp Çelme el sıkışarak yeni sezon için takımı Kanatlı’ya emanet etti.

Çelme, hızla yeni sezon için kadrolarını oluşturmaya başlayacaklarını belirterek, hedeflerinin üst sıralar olduğunu ifade etti.

Ragıp Kanatlı, geçmiş sezonlarda Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele eden Hamitköy Spor Kulübü’nün teknik direktörü Ahmet Sakallı’nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

