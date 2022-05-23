Akçay sezona hazır

Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde fikstür de çekilirken takımlar da son hazırlıklarını yapmaya başladılar.
Akçay Spor Kulübü ile Serhatköy Spor Kulübü hazırlık maçında karşılaştılar. Güzelyurt’ta oynanan karşılaşmayı Akçay net skorla kazandı. Akçay, Serhatköy’ü 3 – 1 mağlup ederken lige hazır olduğunu da gösterdi.
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