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Akçay Cumartesi günü sahaya iniyor

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İktisatbank BTM 2. Lig ekibi Akçay, 25 mart cumartesi günü kendi sahasında yapacağı antrenmanla sezonu açıyor. Başkan Doğan Ertürk, her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk parolasıyla fair play çerçevesinde yola çıktıklarını vurguladı

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Akçay Cumartesi günü sahaya iniyor
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Gökhan Kuzu
İktisatbank BTM 2. Ligin batı bölgesi takımlarından Akçay kendi sahasında sezon açılışını gerçekleştirecek.
Akçay Kulüp başkanı Doğan Ertürk yaptığı açıklamada Cumartesi günü sezon açılışını kendi sahalarında gerçekleştireceklerini belirterek her sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk parolasıyla fair play çerçevesinde yola çıktıklarını vurguladı.
Ertürk açıklamasına şöyle devam etti:
“En başta yönetim kurulumu kutlarım. Biten sezondan itibaren bu güne kadar çalışmalarını aksatmayıp 7-24 mesai çerçevesinde çalışıldı ve çalışılmaya da devam ediliyor. Şimdi meyveleri toplama zamanının geldiğini düşünüyorum. Aramıza yeni katılan Suat hocamızla genç bir takım kurup 2-3 tecrübeli ve kariyerli futbolcuyla 'En zor deplasman' ilkesiyle bu sezona giriş yapıyoruz. Herkesin ilgisini çekecek prensipte anlaştığımız bir de transferimiz olacak. Allahın izniyle tam anlaşmaya varıldığında kamuoyunda sunacağız. Tüm takımlara başarılar diler sakatlıksız ve sıkıntısız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum”.
 
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