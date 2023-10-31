Akay Aşina pes etti

Aksa Süper Ligde dün akşam Çetinkaya 2-0 yenilerek 6. Hafta sonunda 1 puanla düşme hattında kalan başkent ekibi Küçük Kaymaklı’da başkan Akay Aşina istifa kararı aldı.
Olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak görevi yeni ekibe devretmeye hazırlanan Aşina göreve gelecek olanların her zaman yanlarında olacağını söyledi.
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