Ahmet Sönmez 3 yıl daha Doğan’da

Futbol Süper Lig takımlarından Doğan Türk Birliği, kaptan Ahmet Sönmez ile yeniden anlaşma imzaladı.
Doğan alt yapısından yetişen ve şu anda takım kaptanlığını yapan Ahmet Sönmez’in serbest transfer hakkı bulunuyordu.
Serbest transfer hakkını kullanmayan Ahmet Sönmez’in anlaşmasını başkan Bayar Piskobulu duyurdu.
Piskobulu’nun açıklaması şöyle:
”Serbest transfer hakkı bulunan kulübümüz sporcularından Ahmet Sönmez kulübümüz ile anlaşmış olup, 3 yıl daha bizler ile beraber olacaktır.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.