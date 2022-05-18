Ahmet Sönmez 3 yıl daha Doğan’da

Futbol Süper Lig takımlarından Doğan Türk Birliği, kaptan Ahmet Sönmez ile yeniden anlaşma imzaladı.

Doğan alt yapısından yetişen ve şu anda takım kaptanlığını yapan Ahmet Sönmez’in serbest transfer hakkı bulunuyordu.

Serbest transfer hakkını kullanmayan Ahmet Sönmez’in anlaşmasını başkan Bayar Piskobulu duyurdu.

Piskobulu’nun açıklaması şöyle:

”Serbest transfer hakkı bulunan kulübümüz sporcularından Ahmet Sönmez kulübümüz ile anlaşmış olup, 3 yıl daha bizler ile beraber olacaktır.”

