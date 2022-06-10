Adem Ertem’e ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 7-8-9 Haziran 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

7 Haziran 2022 tarihinde Kaplıca Emre Genç Stadı’nda İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup’taki Kaplıca Karadeniz 61 SK – Ergazi GSK karşılaşmasında Kaplıca Karadeniz 61 SK’nın yaratmış olduğu saha olayları, sahaya yabancı madde atılması ve çirkin/kötü tezahüratların yer aldığı müsabaka raporları incelenmiş olup, Disiplin Talimatı’nın 52’nci ve 53’üncü maddeleri uyarınca, Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübüne 2 maç saha kapatma cezası ile birlikte 1.000 TL (Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yine aynı maçta, Kaplıca Karadeniz 61 SK’nın 4476 lisans numaralı Antrenörü Adem Ertem ikinci ihtardan sonra hakeme göğsü ile vurması ve küfürleri nedeniyle Müsabaka Talimatı 41/1 ve 44/2 uyarınca 6 müsabakadan men cezası verilmesine karar verildi.

9 Haziran 2022 tarihinde oynanan AutoriteCivisil SK- Ötüken TKOSK İktisatbank BTM 2.Lig 6.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, 104470 lisans numaralı Ötüken TKOSK futbolcusu Sercan Denizhan’ın müsabaka sonrasında maçın hakemine yönelik forma atması ve küfür etmesi nedeniyle MT 41/1 uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Malik Sercan Gök (Ötüken TKOSK), Garip Özsoy (Kaplıca Karadeniz 61)

1 Maç: Osman Çil (Güvercinlik İYSK),Mehmet Sülün (Ergazi GSK),Yusuf Eser (Ergazi GSK), Ekrem Aktaş (Kaplıca Karadeniz 61) Salih Sayılır (Gaziveren SK), Fırat SoykanBaşavcı (Yeidalga AKSU SK),İbrahim Uluşan (Kalkanlı SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Kemal Mete Özcü (Pergama SD)

Osman Türkmenli (Çayönü SK)

Ahmet Duyar (Gaziköy SK)

Ozan Aygün (Çamlıbel SK)

Aydın Bolat (Pınarbaşı ÇSK)



