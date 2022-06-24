Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

Galatasaray'dan savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekibin 3+1 yıllık anlaşma sağladığı Abdülkerim Bardakcı, bu gece 01:15’te İstanbul’a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrolü sonrası Galatasaray'a resmi imzayı atacak.

Geçen sezon Konyaspor formasıyla ligde 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.

Milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giyen 27 yaşındaki stoper, A Milli Takım aday kadrosunda da yer aldı

