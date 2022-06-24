banner762
banner815
"Puma Kadınlar Ligi" resmiyet kazandı
25 0
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
23 0
 
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu
14 0
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
Salih Kuzey Arıklı’dan size armağan, sizden de doğaya
53 0
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
18 0
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
26 0
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
24 0
banner797
banner854

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

banner476

Galatasaray'dan savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

banner825
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı ekibin 3+1 yıllık anlaşma sağladığı Abdülkerim Bardakcı, bu gece 01:15’te İstanbul’a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrolü sonrası Galatasaray'a resmi imzayı atacak.
Geçen sezon Konyaspor formasıyla ligde 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.
Milli takımda alt yaş kategorilerinde forma giyen 27 yaşındaki stoper, A Milli Takım aday kadrosunda da yer aldı
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.