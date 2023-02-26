6 gollü maçın kazananı Galatasaray

Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı kırmızılıların yeni transfer Zaniolo ilk maçında gol attı

17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş'in savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu Cavaleiro, düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 1-0.

30. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Torreira'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Ahmed Hassan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boey'un şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Kerem Aktürkoğlu'nun çevirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, filelerle buluştu: 1-2.

77. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta, Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topa Berkan Kutlu vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

90+1. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan içeriye çevrilen topu Eduardo, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-3.

90+6. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. Savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Zaniolo, kaleci Yusuf Karagöz'ü de geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-4.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



