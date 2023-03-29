46 başarılı antrenör ödüllendirilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Antrenörler Derneği yönetim tarafından her ay gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörleri ödül töreni yapılıyor. Türkiye’de yaşanan depremden dolayı ülkemizde de büyük üzüntü yaratmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Şubat ayında yapılmasını planladığı ödül töreninin ileriki bir tarihe ertelemişti. Antrenörler Derneği yönetimi tarafından belirlenen tüm liglerde ayın başarılı olarak Ocak ayında seçilen 34, Şubat ayı için seçilen 12 toplamda 46 antrenör için 30 Mart (Perşembe) akşamı saat 19:30 da Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek.

TOPLU ÖDÜLLER VERİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle ayın başarılı antrenörleri ödül törenin ertelenmesinden sonra 4. ve 5.ayın başarılı antrenörlere ödülleri hep birlikte verilecek. 4.ayda toplam 34 teknik adam, 5.ayda ise 12 teknik adam olmak üzere toplamda 46 teknik direktör ve antrenörler ödül alacak.

ÖDÜLLER 30 MART PERŞEMBE AKŞAMI VERİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörler, ödüllerini 30 Mart Perşembe akşamı saat 19:30 Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ödül töreninde veriliyor.

NİCOSİA MOTORS, SPORTS MARKET, UHLSPORT SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR

Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri NicosiaMotors, Sports Market, Uhlsport sponsorluğunda 30 Mart Perşembe akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörler ödül töreni saat 19:30 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.



