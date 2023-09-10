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36. KTSYD Kupası Miracle Karşıyaka’nın

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Yeniboğaziçi’ni 2-1’lik skorla mağlup eden Miracle Karşıyaka, 36’ncı KTSYD Kupasını müzesine götürdü

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36. KTSYD Kupası Miracle Karşıyaka’nın
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Yeni sezon öncesi futbolumuzun en prestijli organizasyonu olarak anılan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, derneğin 40’ncı yılında 36’ncı kez Süper Ligin iki yeni ekibi Yeniboğaziçi ile Miracle Karşıyaka arasında oynandı. Rakibi Yeniboğaziçi’ni 2-1’lik skorla mağlup eden Miracle Karşıyaka, 36’ncı KTSYD Kupasını müzesine götürdü.

   Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma sonrasında şampiyon Miracle Karşıyaka’ya kupa ve madalyaları KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
   Maç sonunda spor yazarları arasında yapılan oylama sonrasında maçın adamı Hasan Diyatta seçildi.
 
Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Serkan Özdemir, Cenk Aras Özfuttu
Yeniboğaziçi: Remzi, Tufan, Ali Ö. Çelik, Berkem, Burçin (74’ Mevlüt), Olgun, Zübeyir (46’ Eray), Ramadan (46’ Mehmet Çağakan), Turgut, Umar, Emmanuel Odafe (64’ Mehmet Göçmen)
Miracle Karşıyaka: Erdoğan, Ali Özbahar (Dk.8 Mustafa Süzgen), Sena, Mehmet Göktaş, Mustafa Vardi (75’ İlker), Ahmet Hatay, Rahmi, Burak Koçar, Hasan Diyatta, Toykan, Pote (51’ Barkın)
Goller: Dk.2 Pote, Dk 16 Burak Koçar (Miracle Karşıyaka), Dk.50 Umar (Yeniboğaziçi)
 
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