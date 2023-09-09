Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu, her yıl sezon sonu talimatları doğrultusunda yaptığı Klasman Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre, 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirledi.
Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara (yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlerin aldığı puanlara, Gözlemci ve MHK puanlarının da eklenmesiyle 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.
Yeni klasmanlara göre, 2 B Klasman Hakemi, A Klasman Hakemliğine, 4 C Klasman Hakemi, B Klasman Hakemliğine terfi etti. Ayrıca, 14 Aday Klasman Hakemi de C Klasman Hakemliğine yükseldi.
Klasmanlar şöyle;
|
#
|
HAKEM
|
KLASMAN
|
1
|
Ali Özer
|
Süper Lig Hakemi
|
2
|
Emre Öztaşlı
|
Süper Lig Hakemi
|
3
|
Evren Karademir
|
Süper Lig Hakemi
|
4
|
Fehim Dayı
|
Süper Lig Hakemi
|
5
|
Ferhat Tuna
|
Süper Lig Hakemi
|
6
|
Hakan Ünal
|
Süper Lig Hakemi
|
7
|
Hüseyin Eyyüpler
|
Süper Lig Hakemi
|
8
|
Hüseyin Özkan
|
Süper Lig Hakemi
|
9
|
İsmail Ercan
|
Süper Lig Hakemi
|
10
|
Kerem Eran
|
Süper Lig Hakemi
|
11
|
Mehmet Sezener
|
Süper Lig Hakemi
|
12
|
Mustafa Öztugay
|
Süper Lig Hakemi
|
13
|
Osman Özpaşa
|
Süper Lig Hakemi
|
14
|
Şakir Azizoğlu
|
Süper Lig Hakemi
|
15
|
Tufan Çerçioğlu
|
Süper Lig Hakemi
|
16
|
Turgay Misk
|
Süper Lig Hakemi
|
17
|
Utku Hamamcıoğlu
|
Süper Lig Hakemi
|
18
|
Zekai Töre
|
Süper Lig Hakemi
|
19
|
Cem Öksüzoğulları
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
20
|
Emre Çevikdal
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
21
|
Engin Akkagün
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
22
|
Hakan Gök
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
23
|
Halil Erdem Canaloğlu
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
24
|
Mehmet Ekşici
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
25
|
Özal Çağlayan
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
26
|
Sertan Alkın
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
27
|
Yusuf Bakar
|
Süper Lig Yrd. Hakemi
|
28
|
Abdullah Genç
|
A
|
29
|
Burak Mandıralı
|
A
|
30
|
Fatih Bardakçıoğlu
|
A
|
31
|
*Mustafa Torun
|
A
|
32
|
Olgun Canik
|
A
|
33
|
*Sabriye Atikoğlu
|
A
|
34
|
*Ahmet Genç
|
B
|
35
|
Arif Malek
|
B
|
36
|
Berk Bağrıkara
|
B
|
37
|
*Burak Yiğit
|
B
|
38
|
Cenk Aras Özfuttu
|
B
|
39
|
Halil Atlar
|
B
|
40
|
İbrahim Katmer
|
B
|
41
|
İsmail Egeli
|
B
|
42
|
Mehmet Volkan Çelik
|
B
|
43
|
Rüya Sakallı
|
B
|
44
|
Serdar Gürpınar
|
B
|
45
|
Serkan Özdenkci
|
B
|
46
|
*Şahin Coşkun
|
B
|
47
|
Yusuf Atlar
|
B
|
48
|
*Yusufcan Dönder
|
B
|
49
|
Abdulkadir Karadağ
|
C
|
50
|
Ali Eren Orçan
|
C
|
51
|
Ali Yörük
|
C
|
52
|
Arda Şengül
|
C
|
53
|
Baran Marangoz
|
C
|
54
|
Buse Bağrıkara
|
C
|
55
|
*Canberk Özer
|
C
|
56
|
*Çağtay Göksu
|
C
|
57
|
Emir Turalı
|
C
|
58
|
*Ercan Demir
|
C
|
59
|
*Ercan Efe
|
C
|
60
|
Ferdi Güzel
|
C
|
61
|
*Furkan Türk
|
C
|
62
|
Gülben Küçük
|
C
|
63
|
*Güneş Demir
|
C
|
64
|
Hasan Baldan
|
C
|
65
|
Hazar Zihni Özen
|
C
|
66
|
Hülya Güney
|
C
|
67
|
Hüseyin Baz
|
C
|
68
|
*İbrahim Oğan
|
C
|
69
|
Mehmetcan Erli
|
C
|
70
|
Mert Aksu
|
C
|
71
|
*Merve Ateş
|
C
|
72
|
Müftah Bayraktar
|
C
|
73
|
*Nedime Sungur
|
C
|
74
|
Nehir Atakan
|
C
|
75
|
Nurhan Kutlugün
|
C
|
76
|
*Orkun Karaosmanoğlu
|
C
|
77
|
*Osman Karayaka
|
C
|
78
|
Ömer Köse
|
C
|
79
|
*Özde Özdemir
|
C
|
80
|
Selim Kaynarca
|
C
|
81
|
*Talha Emre
|
C
|
82
|
*Volkan İzmirli
|
C
|
83
|
Yalçın Kabacıklı
|
C
|
84
|
Yunus Çebi
|
C
|
85
|
İrfan Alıcı
|
Yardımcı Hakem
|
86
|
Ayşe Lord
|
Aday
|
87
|
Ayten Nur Gündoğ
|
Aday
|
88
|
Barış Çakmaz
|
Aday
|
89
|
Emirhan Yılmaz
|
Aday
|
90
|
Emre Orçan
|
Aday
|
91
|
Hamit Kirat Dinçer
|
Aday
|
92
|
Irmak Kurd
|
Aday
|
93
|
Kurtuluş Sözen
|
Aday
|
94
|
Maedeh Soltani
|
Aday
|
95
|
Mehmet Onur Ogün Dinçer
|
Aday
|
96
|
Merve Meltem Koyuncu
|
Aday
|
97
|
Nedim Emre Akan
|
Aday
|
98
|
Neşe Usta
|
Aday
|
99
|
Yağmur Öztürk
|
Aday
|
100
|
Yunus Turan Saraç
|
Aday
|
101
|
Yusuf Menekşe
|
Aday
|
102
|
Zekeriya Atlar
|
Aday
*Klasman yükseldi