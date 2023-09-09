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2023-2024 futbol sezonu hakem klasmanları belirlendi

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2023-2024 futbol sezonu hakem klasmanları belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu, her yıl sezon sonu talimatları doğrultusunda yaptığı Klasman Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre, 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirledi.

Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara (yazılı sınav ve atletik test) katılan  hakemlerin aldığı puanlara, Gözlemci ve MHK puanlarının da eklenmesiyle 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Yeni  klasmanlara göre, 2 B Klasman Hakemi,  A Klasman Hakemliğine4 C Klasman Hakemi, B Klasman Hakemliğine terfi etti. Ayrıca, 14 Aday Klasman Hakemi de C Klasman Hakemliğine yükseldi.

Klasmanlar şöyle;

#

HAKEM

KLASMAN

1

Ali Özer

Süper Lig Hakemi

2

Emre Öztaşlı

Süper Lig Hakemi

3

Evren Karademir

Süper Lig Hakemi

4

Fehim Dayı

Süper Lig Hakemi

5

Ferhat Tuna

Süper Lig Hakemi

6

Hakan Ünal

Süper Lig Hakemi

7

Hüseyin Eyyüpler

Süper Lig Hakemi

8

Hüseyin Özkan

Süper Lig Hakemi

9

İsmail Ercan

Süper Lig Hakemi

10

Kerem Eran

Süper Lig Hakemi

11

Mehmet Sezener

Süper Lig Hakemi

12

Mustafa Öztugay

Süper Lig Hakemi

13

Osman Özpaşa

Süper Lig Hakemi

14

Şakir Azizoğlu

Süper Lig Hakemi

15

Tufan Çerçioğlu

Süper Lig Hakemi

16

Turgay Misk

Süper Lig Hakemi

17

Utku Hamamcıoğlu

Süper Lig Hakemi

18

Zekai Töre

Süper Lig Hakemi

19

Cem Öksüzoğulları

Süper Lig Yrd. Hakemi

20

Emre Çevikdal

Süper Lig Yrd. Hakemi

21

Engin Akkagün

Süper Lig Yrd. Hakemi

22

Hakan Gök

Süper Lig Yrd. Hakemi

23

Halil Erdem Canaloğlu

Süper Lig Yrd. Hakemi

24

Mehmet Ekşici

Süper Lig Yrd. Hakemi

25

Özal Çağlayan

Süper Lig Yrd. Hakemi

26

Sertan Alkın

Süper Lig Yrd. Hakemi

27

Yusuf Bakar

Süper Lig Yrd. Hakemi

28

Abdullah Genç

A

29

Burak Mandıralı

A

30

Fatih Bardakçıoğlu

A

31

*Mustafa Torun

A

32

Olgun Canik

A

33

*Sabriye Atikoğlu

A

34

*Ahmet Genç

B

35

Arif Malek

B

36

Berk Bağrıkara

B

37

*Burak Yiğit

B

38

Cenk Aras Özfuttu

B

39

Halil Atlar

B

40

İbrahim Katmer

B

41

İsmail Egeli

B

42

Mehmet Volkan Çelik

B

43

Rüya Sakallı

B

44

Serdar Gürpınar

B

45

Serkan Özdenkci

B

46

*Şahin Coşkun

B

47

Yusuf Atlar

B

48

*Yusufcan Dönder

B

49

Abdulkadir Karadağ

C

50

Ali Eren Orçan

C

51

Ali Yörük

C

52

Arda Şengül

C

53

Baran Marangoz

C

54

Buse Bağrıkara

C

55

*Canberk Özer

C

56

*Çağtay Göksu

C

57

Emir Turalı

C

58

*Ercan Demir

C

59

*Ercan Efe

C

60

Ferdi Güzel

C

61

*Furkan Türk

C

62

Gülben Küçük

C

63

*Güneş Demir

C

64

Hasan Baldan

C

65

Hazar Zihni Özen

C

66

Hülya Güney

C

67

Hüseyin Baz

C

68

*İbrahim Oğan

C

69

Mehmetcan Erli

C

70

Mert Aksu

C

71

*Merve Ateş

C

72

Müftah Bayraktar

C

73

*Nedime Sungur

C

74

Nehir Atakan

C

75

Nurhan Kutlugün

C

76

*Orkun Karaosmanoğlu

C

77

*Osman Karayaka

C

78

Ömer Köse

C

79

*Özde Özdemir

C

80

Selim Kaynarca

C

81

*Talha Emre

C

82

*Volkan İzmirli

C

83

Yalçın Kabacıklı

C

84

Yunus Çebi

C

85

İrfan Alıcı

Yardımcı Hakem

86

Ayşe Lord

Aday

87

Ayten Nur Gündoğ

Aday

88

Barış Çakmaz

Aday

89

Emirhan Yılmaz

Aday

90

Emre Orçan

Aday

91

Hamit Kirat Dinçer

Aday

92

Irmak Kurd

Aday

93

Kurtuluş Sözen

Aday

94

Maedeh Soltani

Aday

95

Mehmet Onur Ogün Dinçer

Aday

96

Merve Meltem Koyuncu

Aday

97

Nedim Emre Akan

Aday

98

Neşe Usta

Aday

99

Yağmur Öztürk

Aday

100

Yunus Turan Saraç

Aday

101

Yusuf Menekşe

Aday

102

Zekeriya Atlar

Aday

*Klasman yükseldi 

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