Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu, her yıl sezon sonu talimatları doğrultusunda yaptığı Klasman Belirleme Sınavlarının sonuçlarına göre, 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirledi.

Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara (yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlerin aldığı puanlara, Gözlemci ve MHK puanlarının da eklenmesiyle 2023- 2024 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi.

Yeni klasmanlara göre, 2 B Klasman Hakemi, A Klasman Hakemliğine, 4 C Klasman Hakemi, B Klasman Hakemliğine terfi etti. Ayrıca, 14 Aday Klasman Hakemi de C Klasman Hakemliğine yükseldi.

Klasmanlar şöyle;

# HAKEM KLASMAN 1 Ali Özer Süper Lig Hakemi 2 Emre Öztaşlı Süper Lig Hakemi 3 Evren Karademir Süper Lig Hakemi 4 Fehim Dayı Süper Lig Hakemi 5 Ferhat Tuna Süper Lig Hakemi 6 Hakan Ünal Süper Lig Hakemi 7 Hüseyin Eyyüpler Süper Lig Hakemi 8 Hüseyin Özkan Süper Lig Hakemi 9 İsmail Ercan Süper Lig Hakemi 10 Kerem Eran Süper Lig Hakemi 11 Mehmet Sezener Süper Lig Hakemi 12 Mustafa Öztugay Süper Lig Hakemi 13 Osman Özpaşa Süper Lig Hakemi 14 Şakir Azizoğlu Süper Lig Hakemi 15 Tufan Çerçioğlu Süper Lig Hakemi 16 Turgay Misk Süper Lig Hakemi 17 Utku Hamamcıoğlu Süper Lig Hakemi 18 Zekai Töre Süper Lig Hakemi 19 Cem Öksüzoğulları Süper Lig Yrd. Hakemi 20 Emre Çevikdal Süper Lig Yrd. Hakemi 21 Engin Akkagün Süper Lig Yrd. Hakemi 22 Hakan Gök Süper Lig Yrd. Hakemi 23 Halil Erdem Canaloğlu Süper Lig Yrd. Hakemi 24 Mehmet Ekşici Süper Lig Yrd. Hakemi 25 Özal Çağlayan Süper Lig Yrd. Hakemi 26 Sertan Alkın Süper Lig Yrd. Hakemi 27 Yusuf Bakar Süper Lig Yrd. Hakemi 28 Abdullah Genç A 29 Burak Mandıralı A 30 Fatih Bardakçıoğlu A 31 *Mustafa Torun A 32 Olgun Canik A 33 *Sabriye Atikoğlu A 34 *Ahmet Genç B 35 Arif Malek B 36 Berk Bağrıkara B 37 *Burak Yiğit B 38 Cenk Aras Özfuttu B 39 Halil Atlar B 40 İbrahim Katmer B 41 İsmail Egeli B 42 Mehmet Volkan Çelik B 43 Rüya Sakallı B 44 Serdar Gürpınar B 45 Serkan Özdenkci B 46 *Şahin Coşkun B 47 Yusuf Atlar B 48 *Yusufcan Dönder B 49 Abdulkadir Karadağ C 50 Ali Eren Orçan C 51 Ali Yörük C 52 Arda Şengül C 53 Baran Marangoz C 54 Buse Bağrıkara C 55 *Canberk Özer C 56 *Çağtay Göksu C 57 Emir Turalı C 58 *Ercan Demir C 59 *Ercan Efe C 60 Ferdi Güzel C 61 *Furkan Türk C 62 Gülben Küçük C 63 *Güneş Demir C 64 Hasan Baldan C 65 Hazar Zihni Özen C 66 Hülya Güney C 67 Hüseyin Baz C 68 *İbrahim Oğan C 69 Mehmetcan Erli C 70 Mert Aksu C 71 *Merve Ateş C 72 Müftah Bayraktar C 73 *Nedime Sungur C 74 Nehir Atakan C 75 Nurhan Kutlugün C 76 *Orkun Karaosmanoğlu C 77 *Osman Karayaka C 78 Ömer Köse C 79 *Özde Özdemir C 80 Selim Kaynarca C 81 *Talha Emre C 82 *Volkan İzmirli C 83 Yalçın Kabacıklı C 84 Yunus Çebi C 85 İrfan Alıcı Yardımcı Hakem 86 Ayşe Lord Aday 87 Ayten Nur Gündoğ Aday 88 Barış Çakmaz Aday 89 Emirhan Yılmaz Aday 90 Emre Orçan Aday 91 Hamit Kirat Dinçer Aday 92 Irmak Kurd Aday 93 Kurtuluş Sözen Aday 94 Maedeh Soltani Aday 95 Mehmet Onur Ogün Dinçer Aday 96 Merve Meltem Koyuncu Aday 97 Nedim Emre Akan Aday 98 Neşe Usta Aday 99 Yağmur Öztürk Aday 100 Yunus Turan Saraç Aday 101 Yusuf Menekşe Aday 102 Zekeriya Atlar Aday

*Klasman yükseldi