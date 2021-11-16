1. Lig’de koltuk el değiştirdi

Dörtyol’un kendi sahasında ChinaBazaar Gençlik Gücü’ne yenilmesi ile ligde namağlup takım da kalmazken, Karşıyaka’nın da çıkışı sürdü
AKSA Birinci Ligin dibindeGörneç tek puanla ligin sonunda kalırken, Çanakkale hemen üzerinde yer aldı. Bostancı Bağcıl aldığı Düzkaya galibiyeti ile çıkışını sürdürdü
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Karşıyaka’danGüvenç Sakallıoğlu10 golleönde giderken, ikiDörtyolludan Berkant İstanbul 9,Ayberk Payas ise 7 golle onu takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Ligde kötü günler geçiren Mormenekşe, Çanakkale ile deplasmanda oynadığı kritik maçtan tek golle hayati 3 puan alarak kendine geldi
Haftanın Futbolcusu: Cemil Awwad (Yeni Boğaziçi)
Yeni Boğaziçi, Doğu derbisinde haftaya lider giren Larnaka Gençler Birliği’ni mağlup ederek kötü gidişini sonlandırırken, kaptan Cemil Awwadattığı golle hem 3 puanın gelmesini sağladı hem de rakibini liderlikten indirdi
Haftanın Teknik Adamı: Turan Altay (Çetinkaya)
Turan Altay’ın Çetinkayası istikrarlı çıkışını Maraş karşısında da sürdürürken, önemli eksiklerle maça çıkan takımını iyi motive eden Turan Altay, farklı galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Değirmenlik – İncirli)
Hakan Ünal, MiracleDeğirmenlik ile İncirli arasında oynanan çekişmeli maçta başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği kırmızı kart kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Remzi (YB)
İlksen (BB)
Ertan (Çetinkaya)
Güvenç (Karşıyaka)
Haftanın On Biri
Emre (GG)
Tunç (Çetinkaya)
Cahit (BB)
Nasuh (MM)
Çağdaş (GG)
Emre Mutlu (Esentepe)
Mustafa Kemal (Çetinkaya)
Cemil (YB)
Hasan Akkuyu(GG)
Turgut (Değirmenlik)
Esin (Karşıyaka)
AKSA Birinci Ligi’nde 9. hafta maç sonuçları
Esentepe – Yalova, 3 – 2
Çanakkale – Mormenekşe, 0 – 1
Dörtyol – ChinaBazaar GG, 0 – 2
Değirmenlik – İncirli, 2 – 0
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği 1 – 0
Çetinkaya – Maraş, 4 - 0
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, 1 – 0
Karşıyaka – Görneç, 5 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|9
|7
|0
|2
|21
|7
|14
|21
|2.
|L. Gençler Birliği SK
|9
|7
|0
|2
|14
|7
|7
|21
|3.
|Karşıyaka ASK
|9
|6
|2
|1
|27
|13
|14
|20
|4.
|Miracle Değirmenlik SK
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|19
|5.
|Dörtyol SK
|9
|5
|3
|1
|21
|10
|11
|18
|6.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|9
|4
|2
|3
|13
|10
|3
|14
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|9
|3
|4
|2
|12
|11
|1
|13
|8.
|Yalova SK
|9
|3
|2
|4
|11
|11
|0
|11
|9.
|Esentepe KKSK
|9
|3
|2
|4
|12
|13
|-1
|11
|10.
|İncirli SK
|9
|3
|2
|4
|13
|15
|-2
|11
|11.
|Maraş GSK
|9
|3
|2
|4
|10
|13
|-3
|11
|12.
|Mormenekşe GBSK
|9
|2
|5
|2
|7
|13
|-6
|11
|13.
|Düzkaya KOSK
|9
|2
|1
|6
|5
|14
|-9
|7
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|9
|2
|1
|6
|3
|14
|-11
|7
|15.
|Çanakkale TSK
|9
|1
|2
|6
|10
|19
|-9
|5
|16.
|Görneç KSK
|9
|0
|1
|8
|7
|22
|-15
|1