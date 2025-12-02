Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu’nun (FIFTA) kurucusu ve isim babası Josef Rothenfuhl’un merhum eşinin anısına düzenlenen organizasyonun 8.’si bu yıl Gazimağusa’da gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en iyi kadın ve erkek tekli sporcularının mücadele edeceği turnuva, Cuma günü saat 10.00’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda başlayacak.

Toplam 28 sporcunun katılacağı ve 20.000 USD ödüllü dev organizasyon, hem heyecanı hem de spor kalitesiyle dikkat çekiyor.

Cuma günü saat 10.00’da başlayacak mücadeleler, Cumartesi günü yine saat 10.00’da oynanacak finallerle sona erecek.

Uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören turnuva, Kuzey Kıbrıs’ın spor turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.