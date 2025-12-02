Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF MHK) Başkanı Abdullah Özsusuzlu, hakem yetersizliğine dikkat çekerek sistemin sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu açıkladı.

Özsusuzlu, BRT Haber Kanalı’nda Ebru Akgür Pehlivan ve Can İpçioğlu tarafından sunulan Maça Doğru programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Hakem eksikliğinin maç planlamasına doğrudan etki ettiğini belirten Özsusuzlu, “Hakem sayısının az olması nedeniyle ligleri başlatma ve bitiş saatlerini hesaplayarak tayin yaparız. İnce hesap yaparak diğer maça yetişme saatini gözetip atama yapıyoruz” dedi.

KTFF MHK Başkanı Özsusuzlu, mevcut hakem kadrosunun ligleri kaldırmakta zorlandığını vurgulayarak, “Ben 61 maça en az 200 hakem isterim. Ama bu kadar maçı 100’e yakın hakemle çevirmeye çalışıyorum. Her hakemin her maça gitmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“HAKEM KURSU AÇTIK, SADECE 5 KİŞİ BAŞVURDU”

Özsusuzlu, hakem sayısını artırmak için yapılan girişimlerin de sonuç vermediğini belirterek, “Hakem sayısının artırılması gerektiğini Sayın Hasan Sertoğlu’na aktardım, bana hak verip destek oldu. Hakem kursu açtık ancak kursa sadece 5 kişi katıldı, antrenmana ise yalnızca 2 kişi geldi. Şimdi onlar da yok” dedi.

KULÜPLERE ÇAĞRI: “AİLENİZDEN İKİ HAKEM GÖNDERİN”

Kulüp başkanlarına da çağrı yaptığını dile getiren Özsusuzlu,

“Her kulüp başkanına, aile fertlerinden iki hakem adayı göndermelerini rica ettim. Ancak hiçbirinden geri dönüş olmadı” diyerek sorunla yalnız bırakıldıklarını ifade etti.

Özsusuzlu, hakemliğe ilginin artması için tüm futbol paydaşlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.