Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu'na bağlı futbol hakemleri 2026-2027 Futbol Sezonunun resmi sezon açılışını dün gerçekleştirdi.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Özsusuzlu ve Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu’nun da katıldığı sezon açılışının ilk antrenmanı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yapıldı.

Atatürk Stadı'nda toplanan hakemler toplu fotoğraf çekiminin ardından KTFF Başkanı Sertoğlu, MHK Başkanı Özsusuzlu ve Dernek başkanı Muhtaroğlu’nun konuşmaları sonrasında antrenmana geçildi.