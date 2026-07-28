Birinci Lig ekibi Yeniboğaziçi yabancı futbolcu hakkını Darius Dee Johnson ile yeninden anlaşarak doldurdu.

Yeniboğaziçi’ne geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 21 yaşındaki Liberyalı oyuncu Johnson, lig ve kupada forma giydiği maçlarda toplam 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Kulüp tarafından “Darius Dee Johnson yeniden Yeniboğaziçi’nde!” başlığı ile yapılan açıklama şöyle:

DARIUS DEE JOHNSON YENİDEN YENİBOĞAZİÇİ’NDE

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de formamız altında sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren, attığı kritik goller, yaptığı asistler ve rakip savunmaları zorlayan durdurulamaz süratiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Darius Dee Johnson ile 2026-2027 futbol sezonu için her konuda anlaşmaya varılmıştır.

Başarılı oyuncumuz yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımımızla birlikte antrenmanlara başlamış olup, kırmızı-lacivert formamız için yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşamaktadır.

Darius’un yeni sezonda da takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Yuvana yeniden hoş geldin Darius!