Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Tiyatro ve Kültür Merkezi Projesi'nin tanıtım ve imza töreni bugün yapıldı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Yenişehir’de yer alan binasında gerçekleştirilen tanıtım ve imza töreninde, sırasıyla LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber, Sanatçı Yaşar Ersoy, projenin mimarı Cenk Atun ve KAMTEK Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamacıoğlu birer konuşma yaptı.

Tarafların LTB Tiyatro ve Kültür Merkezi projesine ilişkin detayları aktarmaları sonrasında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KAMTEK Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamacıoğlu projenin yapım sözleşmesini imzaladılar.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin öz kaynakları ile 330 milyon TL’ye mal olan merkezin, 2028 yılında düzenlenecek 24. Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne hazır olması öngörülüyor.

-Harmancı: “1958’den bugüne belediyenin hayata geçirdiği en büyük yatırımlardan biri”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Tiyatro ve Kültür Merkezi’nin hikâyesinin 30 yıl önce, 1996 yılında başladığına dikkat çekerek, “Yaşar Ersoy, Lefkoşa'ya çağdaş bir tiyatro binası kazandırma önerisini sunduğunda, aslında bir binanın değil, bir düşün temeli atılıyordu.” dedi.

Projenin yapımı süresince birçok duraksamalar yaşandığını aktaran Harmancı, inşaatın yıllarca Lefkoşa’nın ortasında bir utanç tablosu gibi durduğunu anımsattı.

Harmancı, 2014 yılında göreve geldiği zaman Lefkoşalılara tiyatro binasını bitirme sözü verdiğini hatırlatarak, öncelikle belediyenin malini disiplinini kurup, kurumsal yapısını güçlendirdiklerini ve şimdi ise kentin gecikmiş temel ihtiyaçlarına yöneldiklerini vurguladı.

“Belediyeler elbette yurttaşlara suyunu getirir, yolunu yapar, atığını toplar. Ama sorumluluğu orada bitmez.” diyen Harmancı, konunun yalnızca insanı yaşatmak değil, ona yaşamaya değer bir şehir sunmak olduğunu söyledi.

Harmancı, merkez hakkında bilgi vererek, merkezin 465 kişilik büyük salonu; çağdaş sahne teknolojileri, akustik altyapısı ve hareketli orkestra platformuyla farklı ölçekte ve türde yapımlara ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Merkez kapsamında sadece sahne gösterilerinin yer almayacağına dikkat çeken Harmancı, üretimden eğitime, hafızadan performansa kadar kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında gerçekleştirilecek çalışmalar yanında bir de tiyatro müzesinin olacağını duyurdu.

Harmancı, binanın önünde bir meydan, açık amfi, kafe, sergi ve buluşma alanları gibi mekânları da içereceğini vurgulayarak, ek olarak yapılacak yeni bir ihaleyle de çok katlı bir otoparkın hayata geçirileceğini aktardı.

Merkezin ihale bedelinin 5,2 milyon sterlin yani 330 milyon TL olduğunun altını çizen Harmancı, söz konusu yatırımın belediyenin öz kaynaklarından sağlandığını ifade etti.

Başkan Harmancı, konuşmasında, yatırımın 1958’den bugüne belediyenin hayata geçirdiği en büyük yatırımlardan biri olduğunu da vurguladı.

Merkezin tamamlanma sürecinin 18 ay olarak öngörüldüğü bilgisini veren Harmancı, “Umarım 24. Kıbrıs Tiyatro Festivali’mizi Lefkoşa'nın yeni kültür ve sanat mabedinde gerçekleştiririz.” dedi.

Harmancı, yatırımın LTB’nin öz kaynaklarıyla yapılıyor olduğunu da vurgulayarak, başta sanatçı Yaşar Ersoy olmak üzere katkı koyanlara teşekkür etti.

-Karabiber: “30 yıllık bir tarihin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber de törende yaptığı konuşmada, belediyenin tiyatro projesine başından bu yana yaşanan tüm süreçlerine yakından tanıklık ettiğini söyleyerek, kimi zaman çok umutlandıklarını kimi zaman ise yorulduklarının altını çizdi.

Karabiber, Yaşar Ersoy’un tüm süreç boyunca vazgeçmeden uğraş verdiğini ve Başkan Harmancı’nın da yıllardır bekleyen projeyi sahiplenerek gerçeğe dönüştürme vizyonu ortaya koyduğunu belirterek, 30 yıl süresince projeye inanıp, emek veren herkese teşekkür etti.

“18 Ağustos bizim için sıradan bir tarih değildir.” diyen Karabiber, 30 yıllık bir tarihin gerçekleşmesine tanıklık ettiklerinin altını çizdi.

-Ersoy: “Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır”

Sanatçı Yaşar Ersoy da yaptığı konuşmada, proje için 30 yıl önce inançla yola çıktıklarını çünkü bu alanda çok büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.

“Tiyatro, bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır.” diyen Ersoy, tiyatronun bir çağdaşlık ve uygarlık göstergesi olduğunu da vurguladı.

Ersoy, bu süreçte kendilerine beş hedef koyduklarını belirterek, bu hedefler hakkında bilgi verdi.

İlk hedeflerinin bu alanda yetişmiş insan eksikliği olduğunu dile getiren Ersoy, bu konuda proje geliştirdiklerini ve bugün onlarca yetişen genç insanın Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun çeşitli kısımlarında hizmet verdiğini kaydetti.

Tiyatro kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak için uğraş verdiklerini de aktaran Ersoy, Başkan Harmancı ile birlikte Kıbrıs Tiyatro Festivali’ni başlattıklarını söyledi.

Ersoy, üçüncü hedefleri olarak özerk bir yapının sağlanması amacıyla bir sanat, tiyatro yasa tasarısı hazırladıklarını ancak tasarının Meclis aşamasında durduğunu belirterek, hem hükümete hem de muhalefete gündeme alınması için çağrıda bulundu.

Dördüncü hedeflerinin çağdaş anlamda bir tiyatro binası olduğunu vurgulayan Ersoy, bugün atılacak imzalarla 30 yıllık bir düşün gerçekleştirileceğini söyledi.

Ersoy, daha önce başlatılan ancak dönemin Eğitim Bakanı tarafından mali gerekçelerle durdurulan Lefkoşa okullar arası tiyatro şöleninin yeniden başlatılmasının ise beşinci hedefleri olduğunu söyledi.

Sanatçı Ersoy, konuşmasının sonunda projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

-Atun: Merkez “toplamda 6 bin 361 metrekare ve 6 bloktan oluşacak”

Projenin mimarı Cenk Atun da törende yaptığı konuşmada, projeyi babası Mimar Burhan Atun'dan devraldığını aktararak, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atun, kendisinin projeye henüz sekiz-dokuz yıllık bir mimarken 2009 yılında dâhil olduğunu söyleyerek, binanın fonksiyonel dağılımı hakkında bilgi verdi.

Merkezin, bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve ikinci kat olarak dört katlı bir yapı olduğunu açıklayan Atun, merkezin toplamda 6 bin 361 metrekare ve 6 bloktan oluşacağını kaydetti.

Atun, birinci blokta giriş, fuaye alanı, ikinci blokta büyük salon ve idari ofisler, üçüncü blokta sahne kulisler ve sofita kulesi, dördüncü blokta ise arka sahne ve makyaj, soğutma odaları ile küçük salon ve fuayesi ile en son blokla binanın tamamlanacağını söyledi.

-Kamacıoğlu:

KAMTEK Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamacıoğlu da törende kısa bir konuşma yaparak, KAMTEK Ltd. olarak projenin bir parçası olabilmek için çok çalıştıklarını belirterek, gururlu olduklarını söyledi.

Çalışmada, emeği geçen ve geçecek herkese teşekkür eden Kamacıoğlu, “İnşallah halkımıza yararlı, faydalı bir iş gerçekleştiririz.” dedi.