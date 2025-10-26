Stad: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Emir Turalı, Furkan Türk

Küçük Kaymaklı: İdris, Sena, Arda Sözcü, Kadir(62.Dk Arda Kortay), Mehmet Öztürk, Bahadır, Emre Nazik(75.Dk Derviş),Deran,Arcan, Celal(62.Dk Alpay), Marega

Alsancak Yeşilova: Aykut, Gökhan, Vakkas, Mehmet Tekin, Eyyüp, Mehmet Fatih, Abdullah(59.Dk Cemal), Billy Osman, Weston,Tamer, Lawal

Goller: 29 ve 39.Dk Arda Sözcü, 90+1.Dk Arcan(K.Kaymaklı)- 42.Dk Tamer(Yeşilova)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 6. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova maçını Burak Mandıralı yönetti.

29.Dk: K.Kaymaklı atağında Emre Nazik sağdan ceza alanına girdi ve pasını geriden bindiren Arcan’a aktardı. Onun vuruşunda top kaleci Aykut’tan geri geldi. Dönen topa Arda Sözcü vurdu ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 Yeşilova

39.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega rakiplerinden sıyrılıp hızla sağ kanattan rakip yarı alana topu taşıdı ve ortasında arka direkte Arda Sözcü topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-0 Yeşilova

42.Dk: Yeşilova atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Tamer vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Yeşilova

47.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega sağdan rakip ceza alanına yöneldi ve şutunu attı ancak kaleci Aykut gole izin vermedi

51.Dk: Yeşilova atağında Weston’un ara pasıyla sağdan ceza alanına giren Billy Osman topu kale içerisine kesti. Abdullah’ın vuruşunsa top kaleci İdris’te kaldı.

68.Dk: K.Kaymaklı atağında Marega sağ çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Aykut’tan seken top kornere gitti.

90+1.Dk: K.Kaymaklı atağında Arcan ceza alanı dışından vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-1 Yeşilova