Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Özal Çağlayan, Serdar Gürpınar

Yeniboğaziçi: Emre, Daniel Kalu, Fevzi(Mehmetali), Berat(Burak), Enes(Ertan), Ali Özay, İrfan, Serhat, Kenan(Eli Amir), Ramadan, Njoya.

Cihangir: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Uğur Gök, Hasan Ulukök(Sercan), Ebuka Obioha(Eray), Berkem, Berhan(Fikret), Hakan Karacaoğlu(Ali Bayır), Babacar M. Dıop, Ndong Meye

Goller: Dk. 69 Ramadan(Y.Boğaziçi), Dk. 23 ve 80 Ebuka, Dk. 49 Endong Meye (Cihangir)

Aksa Süper Ligin 6. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Yeniboğaziçi ile Cihangir, Yeniboğaziçi Stadı’nda karşılaştı.

Zirve hedefindeki Cihangir rahat bir oyun sonucunda rakibini 3 – 1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Cihangir organize ataklarla Yeniboğaziçi kalesine yüklendi.

Dk.12 Orta alanda kaptığı topla hareketlenen Cihangir’den Berhan sol kanatta hareketlenen Uğur’u topla buluşturdu. Onun Yeniboğaziçi ceza sahasına ortasında Babacar’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 23 Cihangir atağında Babacar ile verkaçında Yeniboğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Ebuka’nın ortasında defanstan dönen topla yeniden buluştu ve topu ters köşeden ağlara gönderdi. 0 -1

Dk.32 Orta alanda topla buluşan Cihangir futbolcusu Hakan’ın defans arkasına attığı topa hareketlenen Babacar defanstan kurtardığı topla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Emre topu ayaklarıyla çıkardı.

İlk devre Yeniboğaziçi 0 – Cihangir 1 şeklinde tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan konuk Cihangir takımı rahatlatan golü de erken buldu.

Dk. 49 Cihangir atağında Hasan Ulukök’ün pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanında topla buluşan Meye defanstan sıyrılır sıyrılmaz şutunda topu köşeden ağlara gönderdi ve skoru 0 – 2 yaptı.

Bu golden sonra Yeniboğaziçi takımı üstündeki ölü toprağı atarak oyuna ortak oldu.

Dk. 69 Yeniboğaziçi atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ramadan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 2 yaptı.

Dk. 80 Cihangirde gol perdesini açan Ebuka bu dakikada Yeniboğaziçi defansından sıyrılarak güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Yeniboğaziçi 1 – Cihangir 3

Bu sonuçla Cihangir 15 puanla 2. sıraya yükselirken, henüz galibiyeti olmayan Yeniboğaziçi 1 puanla 15. sırada yer aldı.