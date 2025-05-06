Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'in geleceği için sürpriz gelişme ortaya çıktı. Wirtz'in kararını verdiği iddia edildi.

Bild'e göre, Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki yıldızı Florian Wirtz, Bayern Münih'e transfer olmak istediğini hem kulübe hem de teknik direktör Xabi Alonso'ya açık şekilde ifade etti. Wirtz'in bu açıklamaları, Bayern'in oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya yaklaştığı yönündeki haberlerle örtüşüyor.

Wirtz, Manchester City ve Real Madrid'in de kendisine olan ilgisine rağmen Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Florian Wirtz, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.