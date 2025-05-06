Ricardo Quaresma'nın 2010 yılında İstanbul'a ayak basmasıyla başlayan furya Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida ve Pepe ile devam ederken Portekiz futbolunu Beşiktaş'ta şimdilerde Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario temsil ediyor.

Siyah-beyazlı futbol takımının bu sezon formasını giyen üç Portekizli toplamda 31 gol kaydederken, 18 asistlik de performans sergiledi.

Rafa Silva ve Gedson Fernandes zorlu maçlarda "büyük" oynuyor

Beşiktaş'ın, ligde ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in payı oldukça büyük.

Bu sezon söz konusu müsabakalarda atılan 10 golün 6'sının altına bu iki isim imza attı.

Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Rafa Silva, sırasıyla Reeder Samsunspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını birer golle kapatarak alınan galibiyetlere önemli katkı yaptı.

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson Fernandes ise Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını birer kez sarsarak zorluk düzeyi yüksek maçlarda sorumluluktan kaçmadı.

Beşiktaş'ın en büyük kozu Rafa Silva

Sezon başında kadroya dahil olan Rafa Silva, gösterdiği performansla taraftarların en güvendiği isim oldu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, 16 gol, 12 asist ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Derbilerdeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki oyuncu, Turkcell Süper Kupa'da ve ligde Galatasaray ağlarını birer kez sarsmayı başardı.

Gedson Fernandes en golcü sezonunu geçiriyor

Beşiktaş'ın orta sahadaki en önemli isimlerinden Gedson Fernandes, bu sezon kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

Sezona attığı gollerle etkili bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcu, çıktığı 46 müsabakada 11 gol, 2 asist üretmeyi başardı.

Daha önce bir sezonda en çok 5 kez rakip ağları sarsan Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ta attığı gollerle kariyerinin zirvesinde.

"Kara kartal"da üçüncü sezonunu geçiren Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla toplamda ise 127 karşılaşmada 17 gol, 15 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezonun ikinci yarısında oynanan ve takımının kazandığı Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Joao Mario'nun performansına Solskjaer etkisi

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde performansıyla eleştirilen Joao Mario, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçti.

Norveçli teknik adamın takımın başına gelmesiyle, vazgeçilmez oyunculardan biri haline gelen Portekizli orta saha, çıktığı 35 karşılaşmada 4'er gol ve asist katkısı verdi.

Tecrübeli isim, attığı gollerin tamamını teknik direktör Solskjaer'in idaresinde kaydetti.