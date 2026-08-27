Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Dariaus Gireno Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetti. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yaptı.

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta ikinci yarının 64. dakikasında Oliviera Kauno Zalgiris'i 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca temsilcimiz ilk maçta elde ettiği avantajlı sonuçla adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

TEK YENİLGİYLE LİGE ÇIKTI

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı.

Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti.