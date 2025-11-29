Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Papara Park'ta oynanan müsabakada konuk Konyaspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

42. dakikada ev sahibi Trabzonspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

43. dakikada penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen Paul Onuachu, topu filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1

Onuachu, gol sevinci sırasında geçen hafta sakatlanarak sezonu kapatan Edin Visca'nın formasını gösterdi...

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

50. dakikada yeniden sahneye çıkan Nijeryalı yıldız Onuachu, bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçirdi. Böylece Onuachu, bu sezon Süper Lig'de kaydettiği gol sayısını 11'e çıkardı.

Ev sahibi Trabzonspor, Ernest Muci'nin 56. dakikada serbest vuruştan attığı süper golle farkı 2'ye yükseltti: 3-1

Kalan sürede skor değişmedi ve bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi galip gelen ve puanını 31 çıkaran Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıkan Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor ise 15 puanda kaldı.