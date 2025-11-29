Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Papara Park'ta oynanan müsabakada konuk Konyaspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Fırtına, Onuachu ve Muci ile coştu

42. dakikada ev sahibi Trabzonspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

43. dakikada penaltı atışı için meşin yuvarlağın başına geçen Paul Onuachu, topu filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1

Onuachu, gol sevinci sırasında geçen hafta sakatlanarak sezonu kapatan Edin Visca'nın formasını gösterdi...

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

50. dakikada yeniden sahneye çıkan Nijeryalı yıldız Onuachu, bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçirdi. Böylece Onuachu, bu sezon Süper Lig'de kaydettiği gol sayısını 11'e çıkardı.

Ev sahibi Trabzonspor, Ernest Muci'nin 56. dakikada serbest vuruştan attığı süper golle farkı 2'ye yükseltti: 3-1

Kalan sürede skor değişmedi ve bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi galip gelen ve puanını 31 çıkaran Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıkan Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor ise 15 puanda kaldı.