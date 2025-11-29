Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayı "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Tek aday mevcut genel başkan Özgür Özel'in ikinci gün açılış konuşmasının ardından seçim 15.30'da başladı.

Buna göre, Özgür Özel, bin 333 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. 24 oy da geçersiz sayıldı.

Böylece Özgür Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay yarın üçüncü gününde devam edecek.

ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

CHP Genel Başkanı seçilen Özel, teşekkür konuşması için yeniden sahneye geldi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırdır! Parti tarihinde bir genel başkana verilen en yüksek oyu vererek Türkiye'ye muazzam bir mesaj verdiniz!

1333 oyun 3'ünü bile kendime yazmıyoruz, bu sizin başarınız. Tarih önündeki sorumluluğumun, omzuma yüklediğiniz yükün farkındayım.

CHP, bugün iktidara hazır. Türkiye yarın başka bir sabaha uyanacak. Yarın, partiyi iktidara taşıyacak kadroları görevlendireceksiniz."