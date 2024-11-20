Lefkoşa Kaza Mahkemesine getirildikten sonra polis nakil aracıyla cezaevine geri götürülürken, firar eden üç kişiden biri olan İbrahim Takımcılar, yasal tutukluluktan firar suçundan hapse mahkum edildi.

Cinsel tecavüz suçundan geçtiğimiz mayıs ayında yargılanarak, 21 yıl hapse mahkum edilen sanık, bu suçtan ise 3 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 3 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldıktan sonra geri cezaevine götürülürken, firar ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın uzun uğraşlar sonucu Akdoğan’da yakalandığını ifade etti.

Yargıç, sanığın yakalanması için birçok polisin seferber olduğunu belirtti. Yasal tutukluluktan firar suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, sanığın polisi meşgul edip, kamu kaynaklarının boşa harcanmamasına neden olduğunu belirtti.

Yargıç, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti. Sanığın silah ve kaba kuvvet kullanmamasını, benzeri sabıkası olmamasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade eden yargıç, işlediği suçtan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç Candaş, cezanın karar tarihi olan 19 Kasım 2024 tarihi itibariyle çekileceğini söyledi.