Filistin’deki insan hakları durumu, 70 yılı aşkın bir süredir devam eden bir dramı yansıtıyor. Filistin halkı, İsrail’in işgali ve askeri operasyonları nedeniyle temel haklardan yoksun bir yaşam sürüyor; yoksulluk, açlık, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve özgürlük kısıtlamaları gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Uluslararası toplum ise Filistin’in hakları konusunda etkili bir çözüm üretmekte zorluk çekiyor; birçok ülke, siyasi ve stratejik çıkarlar doğrultusunda yaklaşım sergiliyor. Çözüm için öneriler arasında, uluslararası baskı ve yaptırımlar, Filistin’in bağımsızlığının tanınması, eğitim imkanlarının artırılması ve halklar arasında diyaloğun geliştirilmesi yer alıyor.

Barış ve adaletin sağlanabilmesi için Filistin halkının haklarının uluslararası hukuka dayalı olarak korunması gerektiği vurgulanıyor. Sonuç olarak, Filistin halkı hala umudunu kaybetmiş değil. Umut, insan hakları mücadelesinin simgesidir ve tüm dünya halklarının ortak sorunu olarak Filistin’in özgürlüğü için adımlar atılabilir.

Yazarlar: Yozgat Bozok Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri: Umut BÜYÜKAY öncülüğünde, Harun DEMİRKOL, Rojin YAMAN, Veli TURUNĞ İnsan Hakları ve Hürriyetleri Ders Çalışması Köşe Yazısı