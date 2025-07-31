Formula 1 takımlarından Ferrari kararını verdi. İtalyan ekibi, mevcut takım sorumlusu Fred Vasseur ile yola devam edeceğini duyurdu. Fransız mühendis ile uzun süreli yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

Yeni sözleşmeye dair konuşan Fred Vasseur, ''Bana duydukları güvenden dolayı Ferrari'ye minnettarım. Son dönemde güçlü temeller attık. Şimdi tutarlılık ve kararlıkla üzerine inşa etmeliyiz. Beklentileri karşılamak adına elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

2023 sezonundan bu yana Ferrari takım sorumlusu olarak görev yapan Fred Vasseur şimdiye kadar 59 yarışta pit duvarında yer aldı. Bu süreçte 6 yarış galibiyeti sevinci yaşayan İtalyan ekibi, 36 kez de podyuma çıkmayı başardı.