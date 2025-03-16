Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe bu sonuçla birlikte rakibi Galatasaray'dan 1 maçı eksik halde 9 puan geriye düştü. Üçüncülük için yarışan Samsunspor, 51 puana yükselerek rakiplerinin puan kaybı haftasını boş geçmedi.
75. dakikada Samsunspor'da Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray, milli ara dönüşünde Beşiktaş'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Bodrumspor deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayı önüne gelerek uzaktan sert vurdu ancak kaleci Okan Kocuk uzanarak gole engel oldu.
36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın'la etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza sahası içine kat edip sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
75. dakikada Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
76. dakikada Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
90+7. dakikada Dzeko'nun kafa vuruşunda Okan Kocuk, muhteşem bir kurtarış yaptı.