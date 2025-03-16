Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanan 17. Hafta karşılaşmaları sonucunda bitime bir hafta kala Aslanköy 1. Lige yükselmeyi hem garantiledi hem de şampiyonluğunu ilan etti.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan 17. Hafta karşılaşmasında konuk olduğu play-out hattındaki German Gold Akova Vuda’yı 5 – 1 mağlup etmeyi başaran Aslanköy takımı bitime 1 hafta kala en yakın takipçisi Dörtyol’un 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Aslanköy takımı maç sonunda hem 1. Lige yükselmeyi hem de şampiyonluğunu saha içinde büyük sevinç yaşayarak kutladı.