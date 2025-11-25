UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik yapıldı.

Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, fıtık ameliyatı olacak Cenk Tosun’un yerine UEFA listesine dahil edildi. Böylece Levent Mercan, bundan sonraki UEFA Avrupa Ligi maçlarında teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumda forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de ameliyat olacağı belirtilen milli oyuncu Cenk Tosun, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

Bu arada sarı-lacivertli ekip, Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı.